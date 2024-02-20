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23:30 20.02.2024

Кількість активних платіжних карток в Україні у 2023 р. зросла на 12,6%

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Кількість активних платіжних карток в Україні у 2023 р. зросла на 12,6%

 Кількість активних платіжних карток в Україні у 2023 році зросла на 12,6% - з 46,30 млн шт до 52,12 млн карток, зокрема, в четвертому кварталі вона збільшилась на 2,16 млн шт, або 4,3%, ідеться в статистиці НБУ.

Згідно з нею, найбільше зросла кількість карток, емітентом яких виступають приватні українські банки - на 29,2%, до 11,30 млн, тоді як кількість карток банків з іноземним капіталом скоротилася на 15,7%, до 3,97 млн.

Цей результат частково пояснюється націоналізацією Сенс Банку, унаслідок чого кількість карток державних банків (без Приватбанку) за 2023 рік збільшилася на 24,4%, до 8,65 млн, тоді як у лідера ринку, ПриватБанку, - тільки на 8,9%, до 28,20 млн.

У результаті за минулий рік частка "Привату" на ринку незначно знизилася - з 55,9% до 54,1%, проте загалом держбанки практично втримали свою позицію: 70,7% усіх активних платіжних карток на кінець 2023 року були випущені ними, тоді як роком раніше - 70,9%.

У четвертому кварталі найбільший приріст карток було зафіксовано у приватних і державних банків: відповідно 0,82 млн шт і 0,64 млн шт. ПриватБанк зміг наростити їх на 0,60 млн шт, тоді як банки з іноземним капіталом - на 0,10 млн.

Статистика Нацбанку на кінець 2023 року також зафіксувала 8,2 тис. платіжних карток, емітованих "НоваПей".

За даними НБУ, за рік сектор наростив кількість банкоматів на 0,86 тис. одиниць - до 29,14 тис. Цей результат забезпечили державні банки: їхня банкоматна мережа збільшилася на 1,02 тис. пристроїв, до 24,01 тис., зокрема Привату - на 0,47 тис., до 17,32 тис.

Таким чином частка держбанків на ринку за минулий рік зросла з 81,3% до 82,4%, хоча Привату скоротилася з 59,6% до 59,4%.
Приватні українські банки 2023 року збільшили банкоматну мережу на 0,45 тис. - до 2,13 тис., тоді як банки з іноземним капіталом скоротили її на 0,60 тис. - до 3,00 тис.

"Мережа POS-терміналів зростає вже півтора року. У IV кварталі лідерами приросту були Приватбанк і приватні банки (+16,8 тис. і +5,4 тис. відповідно). Другий квартал поспіль нарощують свою мережу іноземні банки. "Укрпошта" і "НоваПей" також розширювали мережу POS-терміналів", - йдеться в огляді регулятора.

За його інформацією, мережа POS-терміналів за рік зросла на 101 тис. од. - до 469,4 тис. Найбільший приріст було зафіксовано у ПриватБанку - на 67,6 тис. од., до 290,2 тис., в інших держбанків - на 16,1 тис. од., до 91,3 тис. од. та у приватних - на 14,0 тис. од., до 33,3 тис. од. Банки з іноземним капіталом, навпаки, скоротили кількість платіжних терміналів на 1,1 тис. од. - до 43,5 тис.
Зокрема, у четвертому кварталі банки додали 32,8 тис. POS-терміналів, зокрема Приват - 16,8 тис., інші держбанки - 4,9 тис., приватні українські банки - 5,4 тис. і банки з іноземним капіталом - 3,3 тис.

Таким чином, ПриватБанк зміг за підсумками року наростити свою частку на ринку POS-терміналів з 60,4% до 61,8%, тоді як інші держбанки сумарно скоротили її з 20.4% до 19,4%.

Регулятор також наголосив на активному зростанні сум платежів картками в торговельних точках в Україні, зокрема, за грудень-2023 вони зросли на 33% до показника грудня-2022 року - до 141,1 млрд грн за зростання кількості платежів на 36,7% - до 448,1 млн. Водночас у серпні-вересні фіксувалося більше оплат картками - 457,7-454,1 млн, однак сума їхня була меншою - 121,5-120,5 млрд грн.

Щодо платежів за кордоном українськими картками, то хоча в грудні вони сезонно збільшилися до 20,4 млрд грн із 18,2 млрд грн у листопаді, то роком раніше ці показники становили відповідно 24,8 млрд грн і 22,1 млрд грн.

Теги: #банки #україна #картки

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