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21:25 20.02.2024

Двосторонні угоди про гарантії безпеки є проміжним етапом до повноправного членства України в НАТО

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Двосторонні угоди про гарантії безпеки є проміжним етапом до повноправного членства України в НАТО

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначає, що Україна укладає безпрецедентні двосторонні угоди про гарантії безпеки, які є проміжним етапом до головної гарантії безпеки - повноправного членства в НАТО. Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Єрмак зазначив, що угоди, які були підписані 16 лютого з Німеччиною та Францією, а до того - з Великою Британією, охоплюють багато сфер співпраці.

"Починаючи з відновлення міжнародно визнаних кордонів України 1991 року до спільного військового виробництва, локалізації. Також вони містять абсолютно конкретні цифри щодо допомоги", - сказав він.

Крім того, у цих угодах ідеться про санкції, відповідальність держави-агресора, підготовку українських військових, пряму фінансову допомогу для стабільності української економіки, боротьбу з російською дезінформацією, співпрацю на рівні розвідок.

Єрмак наголосив, що всі угоди, які вже укладені та будуть підписані згодом з іншими державами, містять усі необхідні позиції, які були закладені у Спільній декларації G7 про підтримку України, ухваленій на саміті НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року.

"Підписання цих угод є проміжним етапом до нашої головної гарантії безпеки - повноправного членства в НАТО. Тому всі ці угоди передбачають, зокрема, підтримку майбутнього членства України в ЄС і прагнення стати членом НАТО", - акцентував Єрмак.

 

 

 

Теги: #гарантії_безпеки

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