Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" у ВР

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом зустрінеться з членами фракції "Слуга народу", повідомило джерело у фракції.

"Це буде звичайна робоча зустріч. Президент давно не зустрічався із членами фракції, хоча й підтримує постійний контакт із головою фракції. Думаю, президент має що сказати народним депутатам", - повідомило джерело агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

До повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну (24 лютого 2022 р.) Зеленський постійно зустрічався з фракцією "Слуга народу".