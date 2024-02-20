Події

20:42 20.02.2024

Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" у ВР

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Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" у ВР

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом зустрінеться з членами фракції "Слуга народу", повідомило джерело у фракції.

"Це буде звичайна робоча зустріч. Президент давно не зустрічався із членами фракції, хоча й підтримує постійний контакт із головою фракції. Думаю, президент має що сказати народним депутатам", - повідомило джерело агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

До повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну (24 лютого 2022 р.) Зеленський постійно зустрічався з фракцією "Слуга народу".

Теги: #рада #президент #слуга_народу

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