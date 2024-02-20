Події

20:02 20.02.2024

На Харківщині ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, 2 чоловіків загинули, жінку госпіталізовано

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На Харківщині ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, 2 чоловіків загинули, жінку госпіталізовано

У вівторок приблизно о 16:50 у селі Петропавлівка Куп'янського району Харківської області ворожий дрон-камікадзе влучив у цивільний автомобіль, у якому їхали три працівники місцевої ферми, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"38-річний цивільний водій і 50-річний цивільний чоловік загинули на місці. 48-річну дружину останнього з пораненнями доправили до медичного закладу. Усі троє - працівники місцевої ферми. Поверталися по домівках після роботи", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #атака #жертви #харківщина

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