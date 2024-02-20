Польські протестувальники заблокували пасажирський автобус, Мінвідновлення вимагає негайної реакції уряду Польщі

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України закликало польський уряд негайно відреагувати на випадок із блокуванням пасажирського автобуса, повідомила пресслужба Мінвідновлення у фейсбуці.

Зазначено, що, за повідомленнями ЗМІ, на пункті перетину кордону "Рава-Руська - Гребенне" польські протестувальники зупинили пасажирський автобус. Одного з пасажирів, попередньо громадянина Ізраїлю, затримали невідомі особи.

"Ситуація вже починає виходити з-під контролю і за межі цивілізованого протесту. В автобусі перебувають жінки та діти, які не можуть ставати заручниками будь-якого протесту. Я наголосив на цьому під час розмови з Яцеком Сєвєрою, очільником бюро нацбезпеки Польщі. Це небезпечна картинка, яка буде повністю використана росіянами для розколу європейської єдності", - наведено в повідомленні слова віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

За його словами, такі дії підтримує абсолютна меншість у Польщі. Він висловив упевненість, що польський уряд не підтримує подібних акцій.

"Важливою є їхня негайна реакція", - заявив Кубраков.

У повідомленні зазначено, що станом на 17:30 ускладнено проїзд пасажирського транспорту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів" і "Зосін-Устилуг".