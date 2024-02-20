24 лютого відбудеться засідання лідерів G7 у зв’язку з другою річницею російської агресії проти України

У суботу, 24 лютого, відбудеться онлайн-засідання лідерів G7 у зв’язку з другою річницею російської агресії проти України, очікують, що в зустрічі візьме участь президент України Володимир Зеленський.

"24 лютого, у зв’язку з другою річницею агресії Росії проти України, голова Ради міністрів Джорджія Мелоні очолить засідання глав держав та урядів країн "Великої сімки" в режимі відеоконференції, перше під головуванням Італії. Очікується, що в ньому візьме участь і президент України Володимир Зеленський", - повідомляється на сайті італійського головування в G7 у вівторок.

Зазначено, що за підсумками зустрічі буде ухвалено спільну декларацію.