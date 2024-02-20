На польсько-українських ПП через протест польських фермерів заблоковано понад 2,5 тис. вантажівок - Держприкордонслужба

Сумарна кількість заблокованих вантажних транспортних засобів (ТЗ) у чергах на польсько-українських пунктах пропуску (ПП) через протест польських фермерів сягнула понад 2,5 тис., повідомив представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

"Станом на сьогоднішній ранок, за інформацією, яку ми отримали від польських колег, на всіх шести напрямках у чергах на території Польщі перебували трохи більше ніж 2,5 тис. вантажних ТЗ. Найбільше навпроти "Краківця" і "Ягодина",- розповів Демченко.

Відповідаючи на запитання про блокування всіх польсько-українських ПП, Демченко зазначив, що, як і раніше, блокуються шість із дев'яти ПП, проте у вівторок польські фермери масштабували свої дії щодо вантажних ТЗ і перестали пропускати інші категорії транспорту на окремих ПП.

За інформацією Демченка, на ПП "Устилуг", "Угринів" і "Рава-Руська", польські протестувальники заблокували рух для всіх категорій транспорту як у бік України, так і в бік Польщі.

Демченко додав, що лише для вантажівок блокується рух у напрямку ПП "Шегині" та "Ягодин" в обох напрямках, водночас на ПП "Краківець" заблоковано рух для вантажних ТЗ у бік України, для інших категорій транспорту рух вільний в обох напрямках.

Демченко також розповів, що польські прикордонники не можуть вплинути на протестувальників, оскільки ті проводять свою акцію не на самих ПП, а в певній віддаленості від кордону, на автодорогах.

"На це мають впливати поліцейські або інші силові структури, які зобов'язані не допускати неправомірних дій, що вчиняються стосовно водіїв та їхнього транспорту",- зазначив Демченко.

Крім того, представник ДПСУ наголосив, що місце реєстрації вантажівки не впливає на її шанси перетнути кордон, адже в черзі стоять як українські, так і іноземні перевізники.

Водночас питання перебування водіїв у прикордонній зоні з українського боку вирішується за допомогою "єЧерги", адже, за словами Демченка, водію не обов'язково фізично перебувати на кордоні, система інформує його про час, у який він може прибути до кордону, щоб заїхати до ПП.

Зі свого боку з боку Польщі водії, за словами Демченка, стали заручниками ситуації, змушеними простоювати у фізичній черзі, чекаючи на перетин кордону.

Крім того, Демченко розповів, що у зв'язку з протестом польських фермерів, збільшилася черга на ПП з іншими країнами-сусідами, зокрема на українсько-словацькому ПП "Ужгород" та українсько-угорському ПП "Тиса".

"За останні дні ми бачимо збільшення черги на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. Станом на ранок у напрямку ПП "Ужгород" і ПП "Тиса" по 600 вантажних ТЗ очікували в черзі на перетин у бік України, але інтенсивність руху там є і блокування не відбувається",- зазначив Демченко.

Як повідомлялося, з вівторка, 20 лютого, протестувальники - польські фермери - почали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Поблизу ПП "Медика" вранці у вівторок польські фермери перекрили залізницю і висипали зерно з вантажного вагона. На місце події прибула поліція, залізницю було розблоковано.

Раніше на сайті NSZZ RI "Solidarność" анонсували, що акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня. "20 лютого в рамках 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною", - йдеться в повідомленні.