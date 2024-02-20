Генпрокурор: Очікуємо, що цьогоріч формат трибуналу щодо агресії буде узгоджено

Україна очікує узгодження формату спеціального трибуналу за злочин агресії РФ проти України вже цього року, передбачувана кількість його фігурантів - до 30 осіб, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

В ефірі національного телемарафону у вівторок він розповів, що перебуває в Нюрнберзі (Німеччина), де відбуваються слухання Гельсінської комісії Конгресу США "Притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини проти України - уроки Нюрнберга".

"Сьогодні я в Нюрнберзі, у тій залі, де відбувалися трибунали після Другої світової війни... Трибунал, який засудив вище керівництво нацистів, що відбувся в Нюрнберзі, має перерости в трибунал, який засудить вище керівництво РФ за розв'язання і ведення агресивної війни", - сказав Костін.

За словами генпрокурора, трибунал може відбутися в Гаазі, Нюрнберзі або в Україні, - місце його проведення не має значення для України.

"Головне, щоб цей трибунал відбувся. І ми очікуємо, що протягом цього року юридична модель того, який вигляд матиме трибунал, буде узгоджена країнами", - заявив Костін.

Він нагадав, що створення спеціального трибуналу з притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва РФ за агресію проти України підтримали 40 країн (core group).

Генпрокурор також зазначив, що активно працює Міжнародний центр переслідування злочину агресії (ICPA) в Гаазі, де українські прокурори працюють з іноземними колегами над збором доказів і розробленням проєкту підозри вищому військово-політичному керівництву РФ.

"Ми оцінюємо майбутню кількість фігурантів трибуналу від 20 до 30 осіб, які входять до вищого військово-політичного керівництва країни-агресора", - зазначив Костін.