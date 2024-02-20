Події

13:18 20.02.2024

Переважно дощова, помірно прохолодна погода встановиться на більшій частині України в середу

1 хв читати
Переважно дощова, помірно прохолодна погода встановиться на більшій частині України в середу

У середу, 21 лютого, у західних, північних, центральних і Харківській областях України прогнозуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу, на північному сході та в Карпатах - у вигляді мокрого снігу; повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 10° тепла; у східних областях уночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві в середу, 21 лютого, очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 21 лютого найвища температура вдень була 10,4° у 2014 р., найнижча вночі -22,1° у 1929 р.

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого - невеликий дощ, у східних областях і Карпатах із мокрим снігом; у південних областях без опадів. Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; у східних областях уночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві 22 лютого також невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:56 19.02.2024
Досить тепла для лютого погода збережеться в Україні найближчими днями

Досить тепла для лютого погода збережеться в Україні найближчими днями

13:53 18.02.2024
У Києві та області в понеділок без опадів, вночі невеликий мороз, вдень до 3° тепла

У Києві та області в понеділок без опадів, вночі невеликий мороз, вдень до 3° тепла

18:05 17.02.2024
Волога погода подекуди з дощем і мокрим снігом збережеться в Україні в неділю - Укргідрометцентр

Волога погода подекуди з дощем і мокрим снігом збережеться в Україні в неділю - Укргідрометцентр

11:58 16.02.2024
В Україні в суботу збережеться похмура, відносно тепла погода, місцями з невеликим дощем

В Україні в суботу збережеться похмура, відносно тепла погода, місцями з невеликим дощем

13:04 15.02.2024
У п'ятницю в північних і центральних областях України невеликий сніг

У п'ятницю в північних і центральних областях України невеликий сніг

12:32 14.02.2024
Похмура погода, місцями з дощем або мокрим снігом прогнозується в Україні в четвер

Похмура погода, місцями з дощем або мокрим снігом прогнозується в Україні в четвер

12:42 12.02.2024
Найближчими днями в Україні буде тепло й дощитиме

Найближчими днями в Україні буде тепло й дощитиме

12:02 11.02.2024
Помірно дощитиме на значній частині України найближчими днями помірно дощитиме

Помірно дощитиме на значній частині України найближчими днями помірно дощитиме

13:43 10.02.2024
В Україні найближчими днями очікується плюсова температура повітря

В Україні найближчими днями очікується плюсова температура повітря

12:45 09.02.2024
У суботу по всій Україні сніг із дощем та ожеледиця, у неділю потеплішає

У суботу по всій Україні сніг із дощем та ожеледиця, у неділю потеплішає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інцидент із висипанням зерна на рейки - політична провокація, спрямована на розділення народів - Кубраков

Війська РФ відновили застосування отруйних речовин на запорізькому напрямку та в Донецькій області - Тарнавський

Українські перевізники розпочали акцію протесту в трьох пунктах на кордоні з Польщею

Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною - Держприкордонслужба

Презентована Мінфіном Матриця реформ передбачає реструктуризацію та переатестацію в СБУ, посилення парламентського та цивільного контролю

ОСТАННЄ

Інцидент із висипанням зерна на рейки - політична провокація, спрямована на розділення народів - Кубраков

У Польші відбувається виставка “Візантійська ностальгія” за участі українських митців

Війська РФ відновили застосування отруйних речовин на запорізькому напрямку та в Донецькій області - Тарнавський

Українські перевізники розпочали акцію протесту в трьох пунктах на кордоні з Польщею

Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною - Держприкордонслужба

Презентована Мінфіном Матриця реформ передбачає реструктуризацію та переатестацію в СБУ, посилення парламентського та цивільного контролю

Спецслужби РФ створили мережу фейкових акаунтів Сирського в соціальних мережах - ЦПД

Поблизу ПП "Медика" польські фермери перекрили залізницю і висипали зерно з вантажного вагона - ЗМІ

У Закарпатській області створюється ініціативна група нацменшин - ОДА

Російські окупанти атакували населені пункти Херсонської області, серед постраждалих - двоє поліцейських

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА