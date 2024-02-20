Спецслужби РФ створили мережу фейкових акаунтів Сирського в соціальних мережах - ЦПД

Російські спецслужби створили мережу фейкових акаунтів головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського і поширюють фейки про ситуацію на фронті та про головкома, попереджає Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію рф з дискредитації головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців", - ідеться в повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, "деструктивні меседжі рф просуває через мережу фейкових акаунтів у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram, створених російськими спецслужбами".

ЦПД наголошує, що підрозділи інформаційного впливу спецслужб РФ суттєво активізувалися останнім часом і в Україні, і в країнах-членах НАТО. Зокрема "міноборони Франції звинуватило рф у цілеспрямованому поширенні неправдивої інформації про Францію в контексті розв'язаної москвою війни проти України. Крім того, редакція The Washington Post отримала доступ до документів щодо організації кремлем дезінформаційних кампаній по всьому світу".

"Отримуйте інформацію з офіційних джерел. Наприклад офіційної сторінки (https://t.me/osirskiy) головнокомандувача ЗСУ", - наголошують у повідомленні Центру протидії дезінформації.