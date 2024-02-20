Поблизу ПП "Медика" польські фермери перекрили залізницю і висипали зерно з вантажного вагона - ЗМІ

Поблизу ПП "Медика" вранці у вівторок польські фермери перекрили залізницю і висипали зерно з вантажного вагона, повідомляє "Суспільне".

"Уранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю. А крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії", - йдеться в повідомленні на сайті "Суспільного" з посиланням на кореспондента з місця подій.

"Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі й не можуть стриматися. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська", - каже співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув, висловлювання якого наводить "Суспільне".

За його словами, протестувальники висипають зерно "через емоції". "Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати й висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано", - додає співорганізатор протесту.

За даними "Радіо Свобода", протестувальники перекривали залізничні колії близько 15 хвилин, потім знову повернулися на трасу, де перекривають рух вантажного транспорту.

Як повідомляється, на місце події прибула поліція, залізницю було розблоковано.

Раніше на сайті NSZZ RI "Solidarność" анонсували, що акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня. "20 лютого в рамках 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною", - йдеться в повідомленні.