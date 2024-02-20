У Закарпатській області створюється ініціативна група нацменшин - ОДА

У Закарпатській області триває робота зі створення ініціативної групи національних меншин, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної державної адміністрації.

"Мета полягає в тому, щоб об’єднати зусилля органів державної влади та представників етнічних спільнот регіону задля забезпечення дотримання їхніх прав і розв'язання нагальних питань. Ініціативну групу створюють у рамках проєкту Ради Європи "Підтримка реформування законодавчої бази національних меншин та зміцнення стійкості національних меншин і ромів в Україні", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

До складу групи ввійдуть представники структурних підрозділів ОДА та всіх нацменшин, які компактно проживають в області. Разом вони вивчатимуть актуальні потреби етнічних громад і формуватимуть план роботи щодо реалізації необхідних програм і заходів.

"Створення ініціативної групи на рівні області важливе для Закарпаття, зважаючи на кількість національних спільнот, які тут проживають. Відрадно, що до впровадження такої ініціативи Ради Європи безпосередньо долучаються громадські організації. Своєю чергою ми готові надати всю необхідну підтримку", - прокоментував директор департаменту стратегічних комунікацій, національностей і релігій Закарпатської ОДА Роман Молдавчук.

Зазначається, що основним завданням залишається спільний пошук нових шляхів реалізації державної політики щодо підтримки національних спільнот. Найефективніше це вдасться здійснити за активної участі їхніх представників.

"Два роки тому ми розпочали цю ініціативу в п’яти областях України – Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернігівській. Ідея полягала в тому, щоб об’єднати представників національних спільнот та органів місцевої влади для спільного обговорення наявних потреб, заходів і проєктів. За підсумками пілоту виявилося, що насправді є багато чутливих питань, які потребують консолідації зусиль", - наголосила представниця Офісу Ради Європи в Україні та менеджерка проєкту Земфіра Кондур.

За її словами, тоді ініціативні групи створювалися при міських радах чи тергромадах, а зараз розглядається можливість перейти на інший рівень, щоб допомогти в реалізації прав та вирішенні тих потреб, які мають представники національних спільнот. Рада Європи протягом року надаватиме фінансову та грантову підтримку на втілення заходів.

Координуватимуть роботу ініціативної групи заступник директора департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій ОВА Олександр Лях та експертка Офісу Ради Європи, координаторка ініціативної групи в Закарпатській області Елеонора Кулчар.

Під час зустрічі представники громадських організацій мали змогу розповісти про потреби своєї національної спільноти й обговорити актуальні питання.