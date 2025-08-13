Інтерфакс-Україна
У Мукачеві волонтери УЧХ зустріли евакуаційний потяг зі сходу України

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) зустріли в Мукачеві (Закарпатська область) черговий евакуаційний потяг з мешканцями Донецької та Дніпропетровської областей.

“Вчора до Мукачева прибув черговий евакуаційний потяг із 20 жителями Донецької та Дніпропетровської областей, серед яких — 12 дітей. Найменшому з них лише два роки”, - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

Волонтерки загону швидкого реагування УЧХ у Закарпатській області долучились до зустрічі евакуйованих. Вони надали першу домедичну та психологічну допомогу тим, кому дорога виявилася надто важкою.

Окрім волонтерів УЧХ людей зустріли рятувальники, психологи та представники соціального захисту. Евакуйованим надали можливість перепочити у зоні відпочинку на вокзалі перед подальшим розміщенням на Закарпатті, забезпечили перекусами та водою.

 

