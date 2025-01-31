Інтерфакс-Україна
Події
12:56 31.01.2025

Двом організаторам схем ухилення від мобілізації на Закарпатті та Львівщині загрожує в’язниця - прокуратура

2 хв читати
Двом організаторам схем ухилення від мобілізації на Закарпатті та Львівщині загрожує в’язниця - прокуратура

Правоохоронці викрили 38-річного жителя Тячівського району (Закарпатська обл.), який організував незаконне переправлення через державний кордон, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

"За даними слідства, підозрюваний підшукав військовозобов’язаного, охочого покинути країну під час війни,  та пообіцяв допомогти із трансфером до Румунії за $4 тисячі. Встановлено, що він наказав чоловіку прибути на Прикарпаття, а звідти забезпечив його доправлення у прикордонний населений пункт Закарпатської області та поселення в одному із відпочинкових комплексів. Для реалізації задуму він залучив ще кількох спільників, матеріали стосовно яких виділено у окреме провадження", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Відповідно до розробленого плану, один із спільників мав відвезти "клієнта" до прикордоння, а інший – провести пішки місцевістю, яку добре знав, повз пункти пропуску. Розрахунок, згідно домовленостей, повинен був відбутися після успіху незаконної оборудки.

Правоохоронцями задокументовано злочинну діяльність вказаних осіб, а їх самих затримано по дорозі до відправного пункту.

Також Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного викладача навчального центру Державної прикордонної служби України.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений запропонував військовозобов’язаному влаштувати для нього виїзд за кордон попри заборони і обмеження воєнного стану. Встановлено, що наказав "клієнту" у визначений час прибути до прикордонного населеного пункту на Закарпатті та чекати подальших вказівок. Такі "послуги" організатор схеми оцінив у EUR21 тисячу", - йдеться у повідомленні.

Його було затримано після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Дії зловмисників кваліфікують за ч. 3 ст. 332 КК України. Санкція статті передбачає до 9 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна. Наразі всім фігурантам обрано запобіжні заходи.

Теги: #закарпатська_область #прокуратура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:43 02.05.2025
Харківʼянин витрачав на власні потреби донати, який збирав начебто для ЗСУ - прокуратура

Харківʼянин витрачав на власні потреби донати, який збирав начебто для ЗСУ - прокуратура

17:34 29.04.2025
Засуджено двох російських військовослужбовців за жорстоке поводження з цивільними та зґвалтування вагітної жінки на Київщині – прокуратура

Засуджено двох російських військовослужбовців за жорстоке поводження з цивільними та зґвалтування вагітної жінки на Київщині – прокуратура

20:02 24.04.2025
Експерти встановлюють обставини катувань та загибелі журналістки Рощиної, проводиться повторна ідентифікація тіла

Експерти встановлюють обставини катувань та загибелі журналістки Рощиної, проводиться повторна ідентифікація тіла

11:00 18.04.2025
Сварка через російську музику закінчилась вбивством – двом братам повідомлено про підозру

Сварка через російську музику закінчилась вбивством – двом братам повідомлено про підозру

16:33 11.04.2025
Ідентифіковано 5 бойовиків, які катували та грабували місцевих мешканців під час окупації Харківщини

Ідентифіковано 5 бойовиків, які катували та грабували місцевих мешканців під час окупації Харківщини

14:21 27.01.2025
Виробник меблів "Ламелла" на Закарпатті має намір залучити 160 працівників із Бангладеш

Виробник меблів "Ламелла" на Закарпатті має намір залучити 160 працівників із Бангладеш

16:57 22.01.2025
САП вимагає конфіскувати активи на 2,8 млн грн посадовця Мін'юсту на Закарпатті

САП вимагає конфіскувати активи на 2,8 млн грн посадовця Мін'юсту на Закарпатті

15:35 10.12.2024
На Закарпатті ліквідували чергову "схему" нелегального переправлення чоловіків до Європи - поліція

На Закарпатті ліквідували чергову "схему" нелегального переправлення чоловіків до Європи - поліція

09:42 15.08.2024
Сухий порт "Термінал Чорнотисів" запрацював у Закарпатській області

Сухий порт "Термінал Чорнотисів" запрацював у Закарпатській області

13:44 02.08.2024
На Закарпатті запустили турбіну першої ВЕС

На Закарпатті запустили турбіну першої ВЕС

ВАЖЛИВЕ

Рада ратифікувала угоду між США та Україною про створення інвестфонду

Кардинали протягом ранку четверга не змогли обрати нового Папу Римського

Путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом, Україна адекватно реагує на обстріли і надає інформацію партнерам – Сибіга

Росія втратила понад 700 тис. військових і досі не досягла жодної стратегічної цілі в Україні - адмірал Бауер

Протягом поточної доби 8 травня в повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано

ОСТАННЄ

Рада ратифікувала угоду між США та Україною про створення інвестфонду

Міністр оборони Бельгії: Ми збільшимо обсяги допомоги Україні, зокрема військової

Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей

Мерц: Питання про відправлення військових ФРН в Україну поки не стоїть

Президент і перша леді вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні

Росія продовжує атакувати на фронті, за перемир‘я хоче видати тільки відсутність "шахедів" - ЦПД

"Слуга народу" підтримає ратифікацію угоди між Україною та США про створення інвестфонду

Сирський обговорив із Бріґером важливість нарощення ініціативи ЄС щодо постачання боєприпасів та засобів ППО

Кардинали протягом ранку четверга не змогли обрати нового Папу Римського

Путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом, Україна адекватно реагує на обстріли і надає інформацію партнерам – Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА