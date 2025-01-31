Двом організаторам схем ухилення від мобілізації на Закарпатті та Львівщині загрожує в’язниця - прокуратура

Правоохоронці викрили 38-річного жителя Тячівського району (Закарпатська обл.), який організував незаконне переправлення через державний кордон, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

"За даними слідства, підозрюваний підшукав військовозобов’язаного, охочого покинути країну під час війни, та пообіцяв допомогти із трансфером до Румунії за $4 тисячі. Встановлено, що він наказав чоловіку прибути на Прикарпаття, а звідти забезпечив його доправлення у прикордонний населений пункт Закарпатської області та поселення в одному із відпочинкових комплексів. Для реалізації задуму він залучив ще кількох спільників, матеріали стосовно яких виділено у окреме провадження", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Відповідно до розробленого плану, один із спільників мав відвезти "клієнта" до прикордоння, а інший – провести пішки місцевістю, яку добре знав, повз пункти пропуску. Розрахунок, згідно домовленостей, повинен був відбутися після успіху незаконної оборудки.

Правоохоронцями задокументовано злочинну діяльність вказаних осіб, а їх самих затримано по дорозі до відправного пункту.

Також Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного викладача навчального центру Державної прикордонної служби України.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений запропонував військовозобов’язаному влаштувати для нього виїзд за кордон попри заборони і обмеження воєнного стану. Встановлено, що наказав "клієнту" у визначений час прибути до прикордонного населеного пункту на Закарпатті та чекати подальших вказівок. Такі "послуги" організатор схеми оцінив у EUR21 тисячу", - йдеться у повідомленні.

Його було затримано після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Дії зловмисників кваліфікують за ч. 3 ст. 332 КК України. Санкція статті передбачає до 9 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна. Наразі всім фігурантам обрано запобіжні заходи.