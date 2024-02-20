Унаслідок скидання вибухівки з дрона в Новослобідській громаді на Сумщині, ймовірно, загинули п'ятеро мирних жителів

Унаслідок обстрілу російськими окупаційними військами в Новослобідській громаді зафіксовано влучання в житловий будинок, у якому перебували п'ятеро мирних жителів, повідомляє Новослобідська сільська рада.

"Сьогодні, 20 лютого, починаючи з 4.00 години ранку, російські терористи розпочали обстріл мирного населення громади спочатку дронами, а згодом з артилерії. Дрон із вибухівкою влучив у житловий будинок, у якому перебували п'ятеро мирних жителів села. Внаслідок влучання будинок було зруйновано, сталася пожежа", - йдеться в повідомленні сільради у фейсбуці у вівторок.

Як повідомляється, наразі тривають пошукові роботи та розбір завалів.

"Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих", - зазначено в повідомленні.