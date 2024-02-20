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08:17 20.02.2024

Окупанти за добу втратили 1230 осіб

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Окупанти за добу втратили 1230 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1230 окупантів, 5 танків, 36 бронемашин, 40 артсистем, 61 БПЛА, 2 РСЗВ, 1 ППО, а також 44 одиниці авто і спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 404950 (+1230) осіб, танків - 6503 (+5) од, бойових броньованих машин - 12268 (+36) од, артилерійських систем - 9773 (+40) од, РСЗВ - 988 (+2) од, засоби ППО - 675 (+1) од, літаків - 337 (+2) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7521 (+61), крилаті ракети - 1902 (+3), кораблі/катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12805 (+38) од, спеціальна техніка - 1551 (+6)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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