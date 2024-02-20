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07:08 20.02.2024

Богуслаєву суд продовжив запобіжний захід

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Богуслаєву суд продовжив запобіжний захід

Солом'янський районний суд Києва 19 лютого продовжив запобіжний захід експрезиденту компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву, і тепер він перебуватиме під вартою без права на заставу до 18 квітня, повідомляє "Суспільне", посилаючись на його адвоката Руслана Волинця.

За словами адвоката, це перше засідання, де суд мав розпочати розгляд по суті справи, але не вистачило часу. Спочатку суд відхилив клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, решту часу розглядали продовження запобіжного заходу.

"Апеляція, звичайно, буде. У Богуслаєва різко погіршується здоров'я, при чому динамічно. І це не ми говоримо, це медики СІЗО документи видають. На це вже звертають увагу, але відповідальність брати бояться. Мабуть, дочекаються, коли буде зовсім, а потім передумають", - сказав Волинець.

Адвокат зазначив, що під час засідання прокурор озвучив низку ризиків, серед яких переховування, перешкоджання слідству, вплив на свідків, знищення та приховування доказів.

Як повідомлялося, уперше в судовому засіданні Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) у справах за позовами Міністерства юстиції щодо застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави бере участь сам підсанкційний - експрезидент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, повідомила директорка департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

22 січня Міністерство юстиції подало позов до ВАКС для стягнення з Богуслаєва та ексгендиректора ТОВ "Борисфен-Авіа" Петра Коненка на користь держави 30 одиниць нерухомого майна та корпоративних прав у понад 10 юридичних осіб.

Йдеться, зокрема, про частки, які у низці підприємств доходять до 100%, зокрема, в ТДВ СК "Мотор-Гарант", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ТОВ "Вертольоти МСБ", їхні частки в статутному капіталі ТОВ Фірма "Жекон".

Предметом позову також є торгові марки та патенти на промислові зразки, вогнепальна зброя.

Раніше Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що розслідування у справі за обвинуваченням у роботі на російських окупантів експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва та директора департаменту підприємства завершено і передано до суду. У межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд грн.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ направили до суду обвинувачення на експрезидента "Мотор Січі" за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Його підлеглий - голова департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства - обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

У жовтні 2022 року співробітники СБУ затримали Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі". Підозрюваним оголосили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ст. 111-2 (пособництво державі агресору) Кримінального кодексу України.

Експрезиденту ПАТ "Мотор Січ" 1 лютого 2023 року було повідомлено про нову підозру: сприяння діяльності терористичної організації "ДНР", ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Богуслаєв очолював одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів - "Мотор Січ". До продажу контрольного пакета акцій китайській компанії Skyrizon, яка заморожена судом, він був найбільшим акціонером корпорації.

Петро Коненко очолював представництво АТ "Мотор Січ" у Москві, був членом наглядової ради АТ "Мотор Січ", помічником члена Ради Федерації Росії Глухих В. К. Санкції РНБО, застосовані згідно з указом президента Володимира Зеленського до очолюваного ним підприємства ТОВ "Борисфен-Авіа", були запроваджені ще 2021 року.

 

 

 

Теги: #суд #продовження #богуслаєв #запобіжний_захід

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