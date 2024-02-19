Події

22:51 19.02.2024

Платформа UNITED24 відбудувала 24 мости у 7 областях України

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Платформа UNITED24 відбудувала 24 мости у 7 областях України

Платформа UNITED24 відбудувала 24 мости у 7 областях України, які були зруйновані російськими окупантами, повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Фандрейзингова платформа відбудувала 24 мости у 7 областях завдяки вкладам з усього світу, постійному партнеру АВТ Баварія та Державній спеціальній службі транспорту", - сказано у телеграм-каналі Федорова у понеділок увечері.

Він подякував кожному, хто "донатить" на відновлення України.

"Відбудовані мости – це відновлене сполучення, зручна та швидка дорога на роботу чи до школи. Повертаємо життя туди, де її намагалася зруйнувати росія", - наголосив глава Мінцифри. 

Теги: #україна #мости #мінцифри #united24

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