Події

21:18 19.02.2024

На конференції з економічного зростання України є десятки домовленостей - Зеленський

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На конференції з економічного зростання України є десятки домовленостей - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав роботу Конференції з економічного зростання та відновлення в Україні, яка розпочалася в Японії.

"Це міждержавна наша робота на рівні урядів. Зараз у Японії українська делегація на чолі з Денисом Шмигалем. Дуже предметні переговори. Уже є десятки домовленостей, які посилюють нас, нашу співпрацю", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Ми давно готували цю конференцію. Вдячний пану прем'єр-міністру Кісіді за те, що робота, як і планувалося, дуже результативна", - сказав він.

За словами Зеленського, "що сильнішими будуть наші економічні можливості, що більше буде солідарності з Україною, то скоріше путінське зло буде зламане нашими спільними зусиллями".

 

 

Теги: #японія #конференція #зеленський

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