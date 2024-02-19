На конференції з економічного зростання України є десятки домовленостей - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав роботу Конференції з економічного зростання та відновлення в Україні, яка розпочалася в Японії.

"Це міждержавна наша робота на рівні урядів. Зараз у Японії українська делегація на чолі з Денисом Шмигалем. Дуже предметні переговори. Уже є десятки домовленостей, які посилюють нас, нашу співпрацю", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Ми давно готували цю конференцію. Вдячний пану прем'єр-міністру Кісіді за те, що робота, як і планувалося, дуже результативна", - сказав він.

За словами Зеленського, "що сильнішими будуть наші економічні можливості, що більше буде солідарності з Україною, то скоріше путінське зло буде зламане нашими спільними зусиллями".