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20:28 19.02.2024

Правоохоронці затримали групу чиновників Запорізької облради на наданні хабара директору медзакладу

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НАБУ і САП спільно з СБУ викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника і депутата цієї облради на наданні неправомірної вигоди одному з директорів комунального медичного закладу, повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

"За це очільник медустанови мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба СБУ, правоохоронці викрили всіх трьох чиновників облради "на гарячому", одразу після передання ними всієї суми неправомірної вигоди.

"Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), вирішують питання щодо повідомлення посадовцям про підозру.

Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до десять років в'язниці з конфіскацією майна.

 

 

Теги: #чиновники #хабар #облрада #запорізька

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