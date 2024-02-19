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20:19 19.02.2024

Боррель сподівається, що 13-ий пакет санкцій для РФ буде схвалено до 24 лютого

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Боррель сподівається, що 13-ий пакет санкцій для РФ буде схвалено до 24 лютого

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель сподівається, що тринадцятий пакет санкцій для Росії буде схвалено до другої річниці з дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну - до 24 лютого.

"Ми обговорили тринадцятий пакет санкцій, і я сподіваюся, що його буде схвалено до 24 лютого", - сказав він у понеділок у Брюсселі на пресконференції після закінчення засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, до яких відеозв'язком також долучився глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба.

За словами Борреля, міністри також продовжили обговорення використання надзвичайних доходів, отриманих від інвестування російських активів, знерухомлених у Європейському Союзі. "Мета полягає в тому, щоб використати їх для сприяння відновленню України, але це ще не повна угода, щоб повністю реалізувати це рішення. Ми вже знаємо, де вони зараз - ми їх ідентифікували та заблокували. Інше питання - перевести їх до бюджету Європейського Союзу. Це буде предметом обговорення на наступних зустрічах і, зокрема, на зустрічі G20, на якій я буду присутній завтра", - пояснив він.

Боррель констатував, що наближається друга річниця з дня початку повномасштабної війни, яку проти України розв'язав президент Росії Володимир Путін. "Я впевнений, що Путін взагалі не передбачав можливості того, що за два роки його армія все ще воює, але Путін продовжує завдавати ударів по цивільних цілях, по цивільній інфраструктурі, щоб спричинити людські страждання серед населення. Але ми продовжимо підтримувати Україну", - додав Високий представник.

 

 

Теги: #рф #єс #дата #санкції

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