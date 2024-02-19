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14:57 19.02.2024

У в'язницях Нідерландів не вистачає персоналу для утримання ув'язнених

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У в'язницях Нідерландів не вистачає персоналу для утримання ув'язнених

Близько 1,8 тис. засуджених у Нідерландах чекають своєї черги для відбування покарання в ув'язненні через брак персоналу в пенітенціарних установах, повідомив міністр правового захисту королівства Франк Веервінд.

За даними місцевих ЗМІ, Веервінд на виступі в парламенті зазначив, що тюремних камер у країні вистачає, але частину з них не вдається використовувати, оскільки їх нікому обслуговувати.

Через брак кадрів міністр наприкінці минулого року ухвалив рішення, що камери виділятимуть тільки тим засудженим, яких затримала поліція, а також тим, хто відбуває попереднє ув'язнення.

Ті, хто з'явився з повинною і був засуджений, поки що не відправлятимуться до в'язниці.

Унаслідок таких заходів, за словами міністра, зростає кількість засуджених, які, залишаючись на волі, чекають, коли їх відправлять до місця ув'язнення. Веервінд визнав, що не знає, скільки часу триватиме така ситуація.

Брак персоналу зачіпає все суспільство, і зараз обговорюють заходи, які б дали змогу залучити людей для роботи в пенітенціарних установах і утримати їх там, додав міністр.

Теги: #нідерланди #увязненні

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