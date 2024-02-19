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12:56 19.02.2024

Досить тепла для лютого погода збережеться в Україні найближчими днями

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Досить тепла для лютого погода збережеться в Україні найближчими днями

В Україні у вівторок, 20 лютого, у західних і Житомирській, вдень також у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях очікують на невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях до 9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни до 6° тепла; у західних областях вночі приблизно 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві 20 лютого вночі без опадів, удень невеликий мокрий сніг і дощ.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 20 лютого найвища температура вдень була 9,2° у 1925 р., найнижча вночі -25,0° у 1895 р.

У середу, 21 лютого, в Україні невеликий дощ, уночі місцями з мокрим снігом; у північно-східній частині невеликий мокрий сніг; у південній частині без істотних опадів.

На Закарпатті, у Карпатах і південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Лівобережжі 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла, на південному сході країни 0-5° тепла.

У Карпатах невеликий сніг; температура вночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві 21 лютого, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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