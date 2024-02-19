План дій уряду на 2024 рік передбачає запровадження механізму заохочення викривачів-військовослужбовців

План дій уряду України на 2024 рік, затверджений на засіданні Кабінету Міністрів 16 лютого, передбачає запровадження механізму заохочення й захисту викривачів із числа військовослужбовців, які повідомлятимуть про можливі факти корупційних правопорушень.

Зокрема, згідно з Планом дій уряду, до березня Кабінет Міністрів має подати до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних сил України щодо забезпечення прав і гарантій захисту викривачів-військовослужбовців.

Також план передбачає внесення до червня поточного року змін до постанови про допризовну підготовку щодо удосконалення порядку організації підготовки до військової служби громадян України допризовного й призовного віку в частині про залучення жінок до допризовної підготовки.

Як повідомлялося, затверджений 16 лютого План дій уряду на 2024 рік, зокрема, передбачає створення спецрежиму для підприємств оборонної промисловості; створення Єдиного державного реєстру ветеранів; реформу вищої освіти та збільшення на 21% виплат українським освітянам; реформу соціальної сфери; запуск "Дія.Офіс" для державних службовців і освітнього застосунку "Мрія"; продовження медичної реформи з акцентом на реабілітації та психологічній допомозі; утворення держпідприємства "Агенція оборонних технологій".