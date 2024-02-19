Події

10:27 19.02.2024

Працівник "Харківобленерго" загинув унаслідок обстрілу

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Унаслідок обстрілів росіянами Харківської області пошкоджено будівлю районних електричних мереж Куп'янського району, знеструмлено повітряну лінію 110 кВ і підстанцію, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в понеділок, без світла залишилися 34 населені пункти (понад 9,5 тис. споживачів).

Наразі триває огляд пошкоджень. Ремонт ліній і відновлення електропостачання розпочнеться, коли дозволить безпекова ситуація.

"Унаслідок обстрілу загинув співробітник Куп'янського РЕМ – під час атаки він був удома",- поінформувало міністерство.

Міненерго зазначає, що загалом в енергосистемі дефіциту електроенергії немає. У резерві - 10 од. генерувального обладнання ТЕС, які буде включено в роботу за потреби.

Уточнюється, що в короткостроковий ремонт виходив блок ТЕС, але після усунення зауважень його включено в роботу. 

Теги: #харківобленерго

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