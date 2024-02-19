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09:54 19.02.2024

Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю на Конференції з економічного розвитку

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Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю на Конференції з економічного розвитку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна та Японія в рамках Конференції з економічного розвитку та відбудови підписали 56 міжурядових угод, меморандумів, домовленостей між бізнесами і представниками місцевої влади.

"56 документів підписали представники України та Японії в рамках Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо! Серед них міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зокрема, підписано міжурядову конвенцію про уникнення подвійного оподаткування; понад десяток домовленостей щодо підтримки відбудови України з потужними японськими організаціями (JICA, JETRO, Експортно-кредитним агентством NEXI та Японським банком міжнародного співробітництва); грантові угоди щодо реалізації програм відновлення, а також низку документів між Міністерством аграрної політики України та японськими компаніями, які передбачають надання Україні різної сільгосптехніки й обладнання; міжурядовий меморандум про співпрацю у сфері освіти та технологій.

"Нафтогаз" домовився про проєкт у сфері вітроенергетики; "Оператор газотранспортної системи України" підписав меморандум щодо підготовки до модернізації газокомпресорних станцій. Також, за словами прем'єра, підписано документи у сфері енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології.

"Японія вже показала лідерство щодо фінансової підтримки України. Тепер Японія має стати одним з лідерів українського відновлення та інвестицій у нашу економіку", - підсумував Шмигаль. 

Теги: #україна #японія #документи

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