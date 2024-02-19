Ворог за добу випустив 88 снарядів по Херсонській області

Російські окупаційні війська за добу здійснили 21 обстріл Херсонської області, випустивши 88 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 21 обстріл, випустивши 88 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів і БПЛА. По місту Херсон ворог спрямував 16 снарядів", - сказано в телеграм-каналі Прокудіна.

За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру м. Херсон.

За словами очільника ОВА, внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу громаді в Херсонській області постраждалих немає.