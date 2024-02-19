Події

08:09 19.02.2024

Ворог за добу випустив 88 снарядів по Херсонській області

1 хв читати
Ворог за добу випустив 88 снарядів по Херсонській області

Російські окупаційні війська за добу здійснили 21 обстріл Херсонської області, випустивши 88 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 21 обстріл, випустивши 88 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів і БПЛА. По місту Херсон ворог спрямував 16 снарядів", - сказано в телеграм-каналі Прокудіна.

За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру м. Херсон.

За словами очільника ОВА, внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу громаді в Херсонській області постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 18.02.2024
Унаслідок обстрілу Мирівської громади в Дніпропетровській області постраждав чоловік

Унаслідок обстрілу Мирівської громади в Дніпропетровській області постраждав чоловік

08:53 18.02.2024
За минулу добу в Херсонській області у результаті обстрілів одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення

За минулу добу в Херсонській області у результаті обстрілів одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення

07:44 18.02.2024
Унаслідок атаки БПЛА в Полтавській області горів об'єкт інфраструктури

Унаслідок атаки БПЛА в Полтавській області горів об'єкт інфраструктури

21:34 17.02.2024
Війська РФ обстріляли Білозерку Херсонської області, поранено трьох місцевих жителів

Війська РФ обстріляли Білозерку Херсонської області, поранено трьох місцевих жителів

20:55 17.02.2024
Окупанти вдруге за день скинули КАБи на Куп'янськ, під завалами адмінбудівлі КП можуть бути люди

Окупанти вдруге за день скинули КАБи на Куп'янськ, під завалами адмінбудівлі КП можуть бути люди

14:44 17.02.2024
Вибухотехніки виявили та знешкодили російську авіаційну бомбу на Херсонщині

Вибухотехніки виявили та знешкодили російську авіаційну бомбу на Херсонщині

08:41 17.02.2024
Ворог за добу випустив 46 снарядів по Херсонській області

Ворог за добу випустив 46 снарядів по Херсонській області

21:44 16.02.2024
Окупанти обстрілюють Харків

Окупанти обстрілюють Харків

07:58 16.02.2024
У Херсонській області за добу через обстріли загинула одна людина

У Херсонській області за добу через обстріли загинула одна людина

07:41 16.02.2024
Унаслідок обстрілів Очаківської громади є пошкодження житлових будинків та інфраструктури

Унаслідок обстрілів Очаківської громади є пошкодження житлових будинків та інфраструктури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1290 окупантів

Українська ППО вночі знищила чотири "шахеди" в Харківській області

Зеленський високо оцінив результати участі в Мюнхенській конференції з безпеки

Уперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності та підтримки - Зеленський

Безпекові угоди з Німеччиною, Францією та низкою країн не є альтернативою допомоги США - Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Борову, є руйнування

ЗС України за добу ліквідували 1290 окупантів

Окупанти вночі обстрілювали Нікопольщину

Українська ППО вночі знищила чотири "шахеди" в Харківській області

Окупанти за добу обстріляли Куцурубську та Очаківську громади

У Чорному морі один ворожий корабель, ракетоносців немає

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на мар'їнському напрямку відбито 18 атак противника

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила три ракетних і 43 авіаудари

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по чотирьох районах скупчення сил противника

ХЕРСОН ПІД ОБСТРІЛОМ - МРОЧКО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА