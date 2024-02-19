ЗС України за добу ліквідували 1290 окупантів
Українські військові за добу ліквідували майже 1290 осіб особового складу ворога, 11 танків, 34 бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 11 БПЛА, 36 одиниць авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 403720 (+1290) осіб, танків - 6498 (+11) од, бойових броньованих машин - 12232 (+34) од, артилерійських систем - 9733 (+24) од, РСЗВ - 986 (+2) од, засоби ППО - 674 (+0) од, літаків - 336 (+1) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7460 (+11), крилаті ракети - 1898 (+0), кораблі / катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12767 (+31) од, спеціальна техніка - 1545 (+5)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у понеділок уранці.
Дані уточнюються.