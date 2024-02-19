Окупанти за добу обстріляли Куцурубську та Очаківську громади

Ворог атакував Куцурубську та Очаківську громади, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у зведенні станом на 7:00 понеділка.

"Учора, 18 лютого, о 09:02, 20:20 та 20:59 ворог обстрілював з артилерії населені пункти Куцурубської громади. Постраждалих немає. О 10:03 та 13:05 ворог спрямував FPV-дрони по акваторії Очаківської та Куцурубської громад. Також о 12:56 акваторія Очаківської громади зазнала артилерійського обстрілу. Постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Так само повідомляється, що "18 лютого об 11:44 ворожі обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади", - поінформував Кім.

"Постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.