Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

Російські окупаційні війська за минулу добу здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумської області, зокрема, п'яти громад, повідомила прес-служба ОВА в неділю ввечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 81 вибух із мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС. Обстрілу зазнали Хотинська, Миколаївська сільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади", - ідеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, у Великописарівській громаді з території РФ було здійснено мінометні обстріли (36 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).

У Білопільській громаді було зафіксовано артобстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з АГС (10 вибухів).

По Миколаївській громаді росіяни вдарили з РСЗВ (5 вибухів).

У Середино-Будській громаді суміжної території було здійснено обстріл з АГС (16 вибухів).

По Хотинській громаді ворог бив з артилерії, зафіксовано 2 вибухи.