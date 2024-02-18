Зеленський високо оцінив результати участі в Мюнхенській конференції з безпеки

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив результати участі офіційної делегації в Мюнхенській безпековій конференції, під час якої було проведено переговори з низкою лідерів міжнародної спільноти.

"Дуже результативна участь цього року. Наш український погляд на світовий порядок денний був підтриманий партнерами. Я провів перемовини з лідерами Данії, Нідерландів, Чехії – маємо рішення про додаткову підтримку. Також із лідером Азербайджану – як завжди, хороша продуктивна розмова, яка може зміцнити обидва наші народи та весь регіон. Зустрівся з Прем’єр-міністром Бангладеш, із Президентом Гватемали. Окремо – американські партнери. Розмова з Президентом Байденом – дуже важливі акценти, і зокрема – про Авдіївку та необхідність продовження принципової та достатньої підтримки України. Перемовини з віцепрезиденткою США – дуже предметні. Зустрічі з конгресменами – представниками обох партій, обох палат американського Конгресу. І кожна така розмова максимально чітко підтверджувала ключовий сенс: саме Україна може зупинити Путіна й створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.

Президент України також заявив про важливість міжнародної солідарності у справі перемоги України над ворогом.

"Щоб Україна могла досягти цього успіху – захистити свою землю, своїх людей і нашу спільну правду, усіх у вільному світі, – Україна не має залишитися наодинці. Підтримка – важлива. Солідарність – важлива. Лише разом, у єдності можна перемогти в цій війні.\", - сказав Володимир Зеленський.