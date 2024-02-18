Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених в Авдіївці та Веселому

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом розстрілу окупантами шести поранених українських військових біля Авдіївки та двох військовополонених поблизу с. Веселе Бахмутського району, Донецька область, повідомляє Офіс генерального прокурора в неділю ввечері.

"За даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з телеграм-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених захисників механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій у м. Авдіївці. Захисники були тяжкопоранені, не могли пересуватися самостійно і чекали на евакуацію", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Офісу генпрокурора.

Так само наголошується, що під час наступу на позиції окупанти розстріляли двох захоплених у полон військовослужбовців ЗСУ.

"Також під час моніторингу медіа виявлено відеозапис із фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу с. Веселе Бахмутського району. На запису з камери дрона видно, як сьогодні під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого в полон військовослужбовця ЗСУ, а потім у другого. Не бажаючи залишати полонених живими, окупант навмисне добиває їх з автоматичної зброї", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

В Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Служби безпеки України (ГУ СБУ) в Донецькій і Луганській областях.