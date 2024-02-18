Події

19:05 18.02.2024

Унаслідок обстрілів у Краматорську загинули три людини, ще дві дістали поранення

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Унаслідок обстрілів у Краматорську загинули три людини, ще дві дістали поранення

Унаслідок російських обстрілів у Краматорську Донецької області загинуло троє людей, ще двоє - дістали поранення, зруйновано 2 будинки і 137 пошкоджено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у неділю ввечері.

"3 людини загинули і 2 поранені - такі остаточні наслідки обстрілу Краматорська. Учора вночі росіяни випустили по місту 3 ракети Х-22 - загинули 2 жінки 45 і 74 років та чоловік 23 років. 2 будинки повністю зруйновано, пошкоджено 137. Крім приватного сектору, пошкоджено також промислові будівлі", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли #наслідки

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