Унаслідок обстрілів у Краматорську загинули три людини, ще дві дістали поранення

Унаслідок російських обстрілів у Краматорську Донецької області загинуло троє людей, ще двоє - дістали поранення, зруйновано 2 будинки і 137 пошкоджено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у неділю ввечері.

"3 людини загинули і 2 поранені - такі остаточні наслідки обстрілу Краматорська. Учора вночі росіяни випустили по місту 3 ракети Х-22 - загинули 2 жінки 45 і 74 років та чоловік 23 років. 2 будинки повністю зруйновано, пошкоджено 137. Крім приватного сектору, пошкоджено також промислові будівлі", - написав Філашкін у телеграм-каналі.