Події

13:53 18.02.2024

У Києві та області в понеділок без опадів, вночі невеликий мороз, вдень до 3° тепла

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У Києві та області в понеділок без опадів, вночі невеликий мороз, вдень до 3° тепла

У Києві та області в понеділок, 19 лютого, хмарно з проясненнями, без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

По області температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в ніч на понеділок 3-5° морозу, вдень 19 лютого 0-2° тепла.

У Київській області 20-21 лютого хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ, вночі 20 лютого без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура 20 лютого вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; 21 лютого вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві 20-21 лютого хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ, вночі 20 лютого без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура в столиці у вівторок, 20 лютого, вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла; 21 лютого вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.

Прогноз по Київській області на 22-23 лютого. Вночі 22 лютого невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві в ніч на 22 лютого невеликий дощ і мокрий сніг. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла. 

Теги: #погода #прогноз

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