Події

11:46 18.02.2024

У Сумській області рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу

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У Сумській області рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу

Унаслідок ворожого обстрілу в одному з населених пунктів Шосткинського району Сумської області сталося загоряння приміщень, рятувальники ліквідували пожежу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"Сьогодні рятувальники отримали повідомлення, що загорілися приміщення в одному з населених пунктів Шосткинського району внаслідок російського обстрілу. Працювати рятувальникам довелося одразу у двох домоволодіннях. Під ранок пожежу ліквідували. Вдалося запобігти знищенню двох житлових будинків і шістьох будівель, які розміщувалися впритул до осередків горіння", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ДСНС.

Теги: #пожежа #сумська_область

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