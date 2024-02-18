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10:43 18.02.2024

У Слов'янську під завалами виявили тіло чоловіка - прокуратура

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У суботу ввечері окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області, внаслідок атаки зруйнувалося приміщення, в якому розташований пункт незламності, в неділю рятувальники виявили серед завалів тіло сторожа будівлі, повідомляє обласна прокуратура.

"17 лютого 2024 року, о 19:40, російська армія завдала ракетного удару по центру Слов'янська. Унаслідок атаки окупантів зазнало руйнувань приміщення, в якому розташовувалися пункт незламності та соціальна їдальня. У той час в охопленій вогнем будівлі перебував сторож. Ймовірно, його тіло вранці 18 лютого 2024 року виявили серед завалів рятувальники", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Крім цього, кількість загиблих унаслідок ракетного удару в Краматорську зросла до трьох, рятувальники виявили останки тіла літньої жінки.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше було відомо про двох загиблих у Краматорську. 

Теги: #удар #словянськ

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