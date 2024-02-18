Події

07:42 18.02.2024

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів

Сили оборони за добу знищили 1080 окупантів, 11 танків, 53 бронемашини, 40 артсистем, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 літаки, 36 безпілотників, 2 крилаті ракети, 9 одиниць авто і спецтехніки, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 402430 (+1080) осіб, танків - 6487 (+11) од, бойових броньованих машин - 12198 (+53) од, артилерійських систем - 9709 (+40) од, РСЗВ - 984 (+0) од, засоби ППО - 674 (+3) од, літаків - 335 (+3) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7449 (+36), крилаті ракети - 1898 (+2), кораблі / катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12736 (+2) од, спеціальна техніка - 1540 (+7)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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