У Сумській області через обстріли за добу зафіксовано 250 вибухів, одна людина загинула

У Сумській області через обстріли за добу зафіксовано 250 вибухів, одна людина загинула і одна - поранена, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 суботи, 17 лютого.

"Протягом дня росіяни здійснили 53 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 250 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Серединно-Будська громади", - зазначається в повідомленні.

У Хотинській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли (31 вибух), обстріли з артилерії (19 вибухів). Унаслідок одного з мінометних обстрілів одна людина загинула, ще одна людина - дістала поранення. Пошкоджено приватні будинки, будівлю ферми. Також із ворожого БпЛА квадрокоптерного типу сталося скидання вибухового пристрою типу ВОГ (3 вибухи).

По Білопільській громаді ворог гатив зі ствольної артилерії (35 вибухів) та мінометів (11 вибухів). Також був танковий обстріл (8 вибухів), постріли з РПГ та АГС.

У Великописарівській громаді зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів), обстріл FPV-дроном (2 вибухи), обстріл із СПГ (6 вибухів), артобстріли (11 вибухів).

У Краснопільській громаді з території РФ здійснено удар дронами-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи), мінометні обстріли (28 вибухів), артобстріли (24 вибухи). Також відбулося скидання ВОГ із БпЛА (2 вибухи).

На територію Юнаківської громади ворог скинув 4 міни. Також зафіксовано обстріли із САУ (21 вибух).

Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з мінометів (12 вибухів), а Миропільську - із САУ (1 вибух).

