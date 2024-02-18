Події

00:58 18.02.2024

Компанія Rheinmetall планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів

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Компанія Rheinmetall планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів

Найбільший європейський виробник зброї Rheinmetall планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів, повідомляє прес-служба компанії.

"Шестизначна кількість снарядів калібру 155 мм, які будуть вироблені на рік, включаючи метальні заряди. Rheinmetall має 51% акцій СП, 49% належить українській компанії-партнеру", - йдеться в повідомленні компанії, опублікованому в соцмережі X.

Декларацію про наміри підписали Rheinmetall і українська компанія-партнер в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. На церемонії підписання були присутні міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин і посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

 

Теги: #україна #німеччина #боєприпаси

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