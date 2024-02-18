Події

00:04 18.02.2024

Ще одного загиблого витягнуто з-під завалів після ракетного удару по Краматорську

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Ще одного загиблого витягнуто з-під завалів після ракетного удару по Краматорську

Ще одного загиблого витягнуто з-під завалів після вечірнього ракетного удару по Краматорську, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Телеграм-каналі.

"Ще один загиблий у Краматорську. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка", - йдеться в повідомленні.

"За оперативною інформацією, під руїнами досі перебуває одна людина", - додав Філашко.

Раніше повідомлялося, що рятувальники змогли дістати з-під завалів у Краматорську тіло жінки 1977 року народження.

"У Краматорську росіяни влучили ракетами в промзону і приватний сектор - імовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, зокрема два підлітки. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23", - повідомляв заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба.

 

Теги: #україна #загиблі #краматорськ

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