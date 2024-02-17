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21:24 17.02.2024

ПП "Ягодин - Дорогуськ" 18 лютого буде повністю заблокований для вантажівок

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ПП "Ягодин - Дорогуськ" 18 лютого буде повністю заблокований для вантажівок

За попередньою інформацією польської сторони, через страйк місцевих фермерів у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" у неділю, 18 лютого, буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках. Про це повідомила Державна митна служба України в телеграм-каналі.

"У неділю, 18 лютого, очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів і Франції, які мають намір узяти участь у масштабній акції протесту", - ідеться в повідомленні.

Державна митна служба попросила міжнародних перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування своїх поїздок.

Станом на суботу, за даними митників, "черга на в'їзд у п/п "Ягодин - Дорогуськ" становить 550 вантажівок, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів".

 

 

 

Теги: #польща #кордон

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