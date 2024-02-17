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20:27 17.02.2024

Спецпредставниця США пропонує альтернативне вирішення спорів в Україні для інвесторів на період судової реформи

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Спецпредставниця США пропонує альтернативне вирішення спорів в Україні для інвесторів на період судової реформи

судиУкраїні та її партнерам у питаннях відновлення країни, серед іншого, варто зосередитися на створенні системи альтернативного вирішення спорів на період реформи судової системи для залучення іноземних інвесторів.

"Ми можемо створити систему альтернативного вирішення спорів, яка з часом може перетворитися на українську систему", - сказала вона на Мюнхенській безпековій конференції на круглому столі, присвяченому відновленню України.

Пріцкер пояснила, що реформа і розвиток судової системи в Україні займе час, однак це не є виправданням для того, щоб у цей період говорити інвесторам "ні".

Як повідомлялося, ідея створення системи альтернативного вирішення спорів для інвесторів кілька разів уже порушувалося в Україні, проте так і не була реалізована. Водночас, наприклад, до приватизаційного законодавства внесено положення про можливість вирішення спорів у міжнародних судах.

 

 

Теги: #альтернатива #суди

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