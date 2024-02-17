У Запоріжжі через ворожий обстріл пошкоджено тепломережу, без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків - міськрада

Унаслідок прильоту по одному з інфраструктурних об'єктів у Запоріжжі "стався перебій у роботі тепломережі: без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків", люди не постраждали, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"Сьогодні ворог ударив по одному з інфраструктурних об'єктів міста. Слава Богу, ніхто з людей не постраждав", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

За його даними, унаслідок "прильоту стався перебій у роботі тепломережі: без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків (а це 4 тисячі абонентів)".

"Фахівці концерну "Міські теплові мережі" вже працюють над відновленням теплопостачання", - запевнив Куртєв.