Україна звернеться до міжнародних посередників для забезпечення гуманного поводження з воїнами, які потрапили в полон під час виходу з Авдіївки - Тарнавський

Під час виходу українських військ з Авдіївки, зазнаючи тиску переважаючих сил супротивника, "деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон", повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв і можливої зміни оперативної обстановки. І все ж на завершальному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомив Тарнавський, "відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій і країн-посередників, щоб було забезпечено гуманне поводження противника з військовополоненими, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права, і щоб наші воїни повернулися на Батьківщину".

"Будемо боротися за звільнення всіх побратимів", - запевнив він.