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11:38 17.02.2024

Зеленський у Мюнхені: Путін - відморозок, який зберігає владу через обман, корупцію та насильство

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Зеленський у Мюнхені: Путін - відморозок, який зберігає владу через обман, корупцію та насильство

Військова перевага Росії базується тільки на знеціненні людського життя, а самоізоляція Путіна призвела до його деградації, сказав у суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції, президент України Володимир Зеленський.

"Росія має лише одну суто свою військову перевагу нині, а саме - повне знецінення людського життя. Постійні російські "м'ясні штурми" це доводять", - сказав він.

За його словами, "міжнародне потурання відсутності верховенства права в Росії після 1991 року і путінська політика керованої бідності призвели до того, що життя людини для російської держави нічого не варте".

"Додатково до цього багаторічна самоізоляція Путіна і його безкарність призвели до його цілковитої деградації. Він відкрито виправдовує Гітлера, знімаючи з нього відповідальність за Другу світову війну. Він зробив геноцид нашого народу просто простою частиною власної політики. Путін вбиває, кого захоче - чи то лідера опозиції, чи то будь-кого іншого, хто здається йому ціллю. Після вбивства Олексія Навального просто абсурдно сприймати Путіна як нібито легітимного главу Російської держави. Це відморозок, який зберігає владу через обман, корупцію та насильство", - сказав Зеленський.

"Можна по-різному ставитися до міжнародних інституцій, але ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна у справі про викрадення і насильницьку депортацію дітей з України - очевидно, демонструє, де має закінчитися так звана "кар'єра" Путіна. Попереду у нього лише два варіанти - опинитися на лаві підсудних у Гаазі або бути вбитим кимось із його поплічників, які зараз вбивають для нього", - заявив він.

Теги: #путін #війна #зеленський

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