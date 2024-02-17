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11:11 17.02.2024

Донецька ОВА: з лінії фронту за добу евакуйовано 166 осіб, зокрема 53 дитини

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Донецька ОВА: з лінії фронту за добу евакуйовано 166 осіб, зокрема 53 дитини

Російські окупанти протягом минулої доби 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області, з лінії фронту евакуювали 166 осіб, зокрема 53 дитини, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Інформація про постраждалих за добу не надходила", - додав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

За його даними, Авдіївка зазнала кількох авіабомбових ударів і масованих артобстрілів. "13 разів була обстріляна Курахівська громада - у зоні ураження промзона".

У Краматорському районі під вогнем - околиці Лиманської та Костянтинівської громад. У Бахмутському районі - "у Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, у Сіверську - 1 будинок. У Званівській громаді обстріляно Переїзне, у Соледарській - Роздолівка, Федорівка та Васюківка", - написав Філашкін.

"Загалом за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 166 осіб, зокрема 53 дитини", - підсумував голова Донецької ОДА.

 

Теги: #евакуація #донецька_область

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