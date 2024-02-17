Захоплення Авдіївки не принесе оперативних переваг або можливостей для значущих наступів російських сил - ISW

Інститут вивчення війни (ISW), фіксуючи початок виходу Збройних сил України з Авдіївки, прогнозує, що основним завданням російських окупаційних військ на цьому напрямку стане максимальне "ускладнення або запобігання повному" і організованому виведенню українських сил.

"Українські війська почали виведення військ з Авдіївки, а російські сили, схоже, зосереджені на тому, щоб ускладнити або запобігти повному виведенню українських військ", - йдеться у звіті ISW, опублікованому на офіційному сайті в суботу вранці.

Як зазначають експерти інституту, ранкова заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про вихід з Авдіївки, "пролунала після кількох підтверджених наступів росіян на околиці Авдіївки за останні 24 години. Геолоковані кадри, опубліковані 16 лютого, показують, що російські війська просунулися далі на південь вулицею Грушевського на західній околиці Авдіївки та на південь від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки, домоглися незначних успіхів на дачних ділянках на північному сході Авдіївки і захопили Авдіївський міський парк у центрі Авдіївки".

Також відзначається перекидання підрозділів ЗСУ в цей район для підкріплення, "щоб стабілізувати ситуацію і ще більше ослабити російські сили, що атакують. Звичайною практикою є введення підкріплень в ролі сил, які можуть дати змогу частинам, що відходять, відновитися за підготовленими оборонними позиціями". Водночас ISW спростовує російських міл-блогерів, які повідомляють про нібито "масовий і хаотичний" відхід українських сил: "ISW не виявила будь-яких візуальних свідчень великого або хаотичного виведення українських військ, а незначні темпи просування росіян, що зберігаються, в Авдіївці та навколо неї дають підстави припустити, що українські сили наразі проводять відносно контрольоване виведення військ з Авдіївки".

"Українським силам, можливо, доведеться провести контратаки для організованого виведення військ з Авдіївки, а зусилля Росії щодо ускладнення або запобігання виведенню українських сил можуть стати дедалі виснажливішими", - вважають експерти Інституту вивчення війни. Крім того, вони припускають, що "українським силам, можливо, доведеться стабілізувати лінію фронту, контратакуючи в районі, де російські війська намагаються замкнути оточення українських сил в Авдіївці, щоб провести організований відхід".

"Російським військам, найімовірніше, буде важко просунутися на захід від Авдіївки до другорядних підготовлених позицій, до яких відходять українські війська, і, ймовірно, вони зазнають значних втрат, якщо вирішать атакувати ці українські позиції в лоб у відкритому полі", - зазначають експерти.

"Російські сили, ймовірно, прагнуть ускладнити або запобігти виведенню українських військ, сподіваючись завдати оперативних втрат українським силам у цьому районі, оскільки захоплення Авдіївки саме по собі не принесе жодних оперативних переваг або можливостей для оперативно значущих наступів", - роблять висновок аналітики Інституту вивчення війни.