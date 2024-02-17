На Харківщині за добу один загиблий унаслідок ворожих обстрілів

У ніч на суботу, о 2:35, російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Влучення в приватне домоволодіння, де зруйновані стіни, покрівля. У сусідніх будинках вибило вікна, скло, покрівлі. Травмовано 75-річного чоловіка та 71-річну жінку, без госпіталізації", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби внаслідок обстрілу Вовчанських Хуторів було пошкоджено житловий будинок, загинув 52-річний мирний мешканець, ще один був поранений. У Борівському ворожий обстріл пошкодив будівлю навчального закладу, а в Черкаських Тишках - спровокував пожежу в житловому будинку. Жертв і постраждалих немає.