Події

08:39 17.02.2024

На Харківщині за добу один загиблий унаслідок ворожих обстрілів

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На Харківщині за добу один загиблий унаслідок ворожих обстрілів

У ніч на суботу, о 2:35, російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Влучення в приватне домоволодіння, де зруйновані стіни, покрівля. У сусідніх будинках вибило вікна, скло, покрівлі. Травмовано 75-річного чоловіка та 71-річну жінку, без госпіталізації", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби внаслідок обстрілу Вовчанських Хуторів було пошкоджено житловий будинок, загинув 52-річний мирний мешканець, ще один був поранений. У Борівському ворожий обстріл пошкодив будівлю навчального закладу, а в Черкаських Тишках - спровокував пожежу в житловому будинку. Жертв і постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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