Окупанти за добу втратили 1050 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів, 11 танків, 16 бронемашин, 28 артсистем, 5 БПЛА, а також 23 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 401350 (+1050) осіб, танків - 6476 (+11) од, бойових броньованих машин - 12145 (+16) од, артилерійських систем - 9669 (+28) од, РСЗВ - 984 (+0) од, засобів ППО - 671 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7413 (+5), крилаті ракети - 1896 (+1), кораблі/катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12734 (+18) од, спеціальна техніка - 1533 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.