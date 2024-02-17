Значні втрати під Авдіївкою змусили РФ розгортати пересувні крематорії та морги
Росіяни змушені розгортати додаткові морги і пересувні крематорії на території окупованої Донецької області через високі втрати особового складу під Авдіївкою, повідомляє Центр національного спротиву.
"Через високі втрати особового складу під Авдіївкою, росіяни розміщують тіла військових у покинутих школах", - повідомили в ЦНС.
За даними центру, наразі морги в Донецьку переповнені через велику кількість "м'ясних штурмів" росіян на авдіївському напрямку.
У спробах зайняти місто окупанти зазнають непропорційних втрат стосовно тих метрів, на які їм дозволяють просуватися українські захисники.
"Водночас у напрямку самої Авдіївки з боку тимчасово окупованих територій підпілля помітило пересувні крематорії, які розгортають росіяни", - додали в ЦНС.