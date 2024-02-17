Значні втрати під Авдіївкою змусили РФ розгортати пересувні крематорії та морги

Росіяни змушені розгортати додаткові морги і пересувні крематорії на території окупованої Донецької області через високі втрати особового складу під Авдіївкою, повідомляє Центр національного спротиву.

"Через високі втрати особового складу під Авдіївкою, росіяни розміщують тіла військових у покинутих школах", - повідомили в ЦНС.

За даними центру, наразі морги в Донецьку переповнені через велику кількість "м'ясних штурмів" росіян на авдіївському напрямку.

У спробах зайняти місто окупанти зазнають непропорційних втрат стосовно тих метрів, на які їм дозволяють просуватися українські захисники.

"Водночас у напрямку самої Авдіївки з боку тимчасово окупованих територій підпілля помітило пересувні крематорії, які розгортають росіяни", - додали в ЦНС.